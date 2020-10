Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Wohnungseinbruch

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Alpen (ots)

Eine böse Überraschung für ein Ehepaar aus Alpen:

Unbekannte suchten in der Zeit von Samstag bis Dienstagabend ein Einfamilienhaus an der Straße Schöttroy heim.

Die Einbrecher durchwühlten die Räume und stahlen unter anderem Schmuck. Was sie darüber hinaus noch erbeuteten, steht zurzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Die Polizei rät:

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen weist die Polizei darauf hin, dass es viele Möglichkeiten und Maßnahmen zum Schutz gegen Einbruch gibt und erläutert in ihrem Präventionskonzept "Riegel vor!" entsprechende Tipps. Darüber hinaus bietet die Polizei Gruppenberatungstermine nach 16.00 Uhr und am Wochenende an, bei dem auch individuelle Fragestellungen beantwortet werden können.

Wer einen Termin für eine solche kostenlose Beratung Zuhause oder in der Beratungsstelle der Polizei ausmachen möchte oder Fragen zum Einbruchschutz hat, kann das zum Beispiel telefonisch am Aktionstag erledigen. Die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz sind am Sonntag, den 25.10.2020 zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, zu erreichen.

Telefonnummer am Aktionstag und für Voranmeldungen: 0281/ 107-4425, 107-4424, 107-4422.

