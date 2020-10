Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Diebe stehlen Kfz-Anhänger

Kamp-Lintfort (ots)

Einen grauen Kfz-Anhänger haben Diebe an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort gestohlen. Der Anhänger der Marke Eduard hat das amtliche Kennzeichen KLE-HH687 und wurde in der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag (13 Uhr) und Montag (7.20 Uhr) geklaut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

