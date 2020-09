Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Weingarten - Einbrecher dringt in Werkstatt ein

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntag in eine Werkstatt in der Straße "Am Eiswehr" in Weingarten gewaltsam eingedrungen und hat dabei einen Sachschaden von zirka 400 Euro angerichtet.

Der Dieb verschaffte sich zwischen 19:30 Uhr und 09:00 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zutritt in die Büroräumlichkeiten. Hier öffnete er Schränke sowie Schubladen und suchte nach Wertgegenstände. Nach ersten Einschätzungen nahm der Eindringling lediglich eine aufgefundene Kaffeekasse an sich und verschwand bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

