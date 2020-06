Polizei Bonn

POL-BN: Mutmaßlicher Fahrraddieb ermittelt - Geschädigter entdeckt sein gestohlenes Fahrrad auf Verkaufsplattform im Internet

Bonn (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 der Bonner Polizei konnten am gestrigen Mittwoch (24.06.2020) einen Fahrraddiebstahl in Bonn-Kessenich klären. Nun wird gegen einen 28-jährigen ermittelt.

Am 18.06.2020 entwendeten Unbekannte ein hochwertiges Mountainbike aus einem Keller in der Karl-Barth-Straße in Kessenich. Wenige Tage später wurde das Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Kauf angeboten. Der Geschädigte entdeckte sein Fahrrad dort und wandte sich an die Polizei. Da er sein Fahrrad zuvor fotografiert hatte, konnte es auch anhand weiterer individueller Merkmale schnell und eindeutig identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen führten zur Identifizierung des Verkäufers, ein 28-jähriger Mann aus Bornheim. Eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Verdächtigen förderte dann gestern das gestohlene Fahrrad zu Tage, das am heutigen Tag dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden kann. Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern an.

