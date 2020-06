Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Unbekannte entwenden Geldbörse und Schmuck bei Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (23.06.2020) zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr drangen Einbrecher vermutlich durch ein unverschlossenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung auf der Paulstraße in der Bonner Norsdtadt ein. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut durchsucht hatten, entwendeten sie eine Geldbörse und Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228 15-0.

