Versuchte Vergewaltigung - Bei dem Tatverdächtigen besteht kein Corona-Verdacht!

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 15. April (Mittwoch) in einer Grünfläche an der Laerheidestraße in Bochum zu einer versuchten Vergewaltigung.

Gegen 21.45 Uhr wurden zwei Anwohner, Mutter und Sohn (25), auf die Schreie einer Frau aufmerksam. Als der 25-Jährige sich zu der Örtlichkeit begab, ließ der Tatverdächtige von seinem Opfer ab und rannte davon.

Der Bochumer konnte die männliche Person einholen, nach einer körperlichen Auseinandersetzung zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten.

Bei seinem sehr couragierten Vorgehen zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurden.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen (23), der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, fest.

Das leicht verletzte Opfer, eine Mitte 40 Jahre alte Bochumerin, wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort untersucht.

Der 23-Jährige gab noch am Tatort an, positiv auf Corona getestet worden zu sein.

Seit wenigen Stunden liegt nun das aktuelle Testergebnis vor. Der Tatverdächtige hat gelogen!

Bei dem 23-Jährigen, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, besteht kein Corona-Verdacht - er wurde negativ getestet!

