Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf der Eidinghausener Straße

Bad Oeynhausen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist eine 19-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall zu Sturz gekommen und hat sich dabei verletzt. Da sich ein beteiligter Autofahrer von der Unfallstelle entfernte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 17.15 Uhr befuhr die junge Frau aus Bad Oeynhausen die Eidinghausener Straße in Fahrtrichtung Eidinghausen. Kurz vor der Einmündung zum Prinzenwinkel kam ihr ein PKW entgegen und bog nach links in den Prinzenwinkel ein. Um den Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Radlerin ab, kam dabei zu Sturz und rutschte in Richtung des PKWs, welcher offenbar bis zum Stillstand abgebremst hatte. Kurz darauf setzte der PKW-Führer die Fahrt ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen in Richtung der Silcherstraße fort.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Fahrzeugführer. Diese werden von Ermittlern unter Telefon (05731) 2300 entgegengenommen.

