Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autoaufbrüche in der Diepenauer Straße

Espelkamp (ots)

Am Mittwochabend wurden der Polizei zwei aufgebrochene PKWs in Frotheim gemeldet. Diese hatten auf dem Parkplatz der Gaststätte "Im Loh" in der Diepenauer Straße unweit der Hauptstraße gestanden.

So schlugen die Unbekannten an dem blauen VW Golf einer 27-jährigen Lübbeckerin die hintere Dreiecksscheibe ein und entwendeten aus dem Inneren unter anderem ein Portemonnaie sowie Kleidungsstücke. Außerdem zertrümmerte man eine Scheibe des gelben Seat Arosa einer Espelkamperin (21) und stahl aus dem Wagen einen schwarzen Musiklautsprecher, welcher sich auf dem Rücksitz befunden hatte.

Als Tatzeitraum für beide Aufbrüche können von den Ermittlern nach ersten Erkenntnissen derzeit die Stunden zwischen 16 Uhr und 20.20 Uhr benannt werden. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

