Polizei Bochum

POL-BO: Dönerbuden-Einbruch: Dieb flüchtet mit Kurierfahrrad

Bochum (ots)

Aus einer Dönerbude in der Bochumer City hat ein Einbrecher Wertgegenstände entwendet. Sein Diebesgut beförderte er in einer Transportbox. Die Kripo sucht jetzt Zeugen.

Der Einbruch in das Geschäft an der Kortumstraße 26 hat sich am Donnerstag, 16. April, gegen 0.40 Uhr ereignet. Der Täter hebelte die Eingangstür auf und durchsuchte den Imbiss. Er entwendete ein Tablet und Bargeld, legte die Gegenstände in eine Transportbox und flüchtete mit einem Kurierfahrrad (das er ebenfalls entwendete). So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 165 cm groß, schmale Figur, dunkle Jacke, helles Hemd, dunkle Hose.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet weiterhin unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell