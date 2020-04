Polizei Bochum

POL-BO: Schwerverletzter Motorradfahrer (20) bei Verkehrsunfall auf der Kirchstraße in Herne

Herne (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2020 wird ein 20-jähriger Herner Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Gegen 21.03 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der Kirchstr. in Richtung Castroper Str. An der Einmündung Widumestr. beabsichtigte ein ihm entgegnkommender 39-jähriger Herner mit seinem PKW nach links in die Widumestr. abzubeigen. Dabei übersah der PKW-Fahrer den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoss. Der Motorradfahrer wurde auf die Motorhaube des PKW aufgeladen, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, wurde etwa 25 Meter weit nach vorne geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er staionär verblieb. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

