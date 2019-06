Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Zwei Verletzte nach Unfall

Neumünster (ots)

190605-2-pdnms Zwei Verletzte nach Unfall

Neumünster. Bei einem Unfall an der Ecke Roschdohler Weg / Hans-Böckler-Allee wurden heute (05.06.19, 08.15 Uhr) zwei Menschen verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte die Fahrerin (45) eines Opel Mervia aus der Hans-Böckler-Allee kommend nach links in den Roschdohler Weg einbiegen wollen. Dabei prallte sie zunächst gegen den gegenüberliegenden Kantstein und in der Folge gegen einen aus Richtung Innenstadt kommenden Renault Master. Der Fahrer (55) blieb unverletzt, sein Mitfahrer (18) wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Der Roschdohler Weg war für rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch über den dort vorhandenen Parkplatz abgeleitet werden. Zu besonderen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell