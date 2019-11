Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbruch in Einfamilienhaus -

Diez (ots)

Am Montag (11.11.2019) kam es im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 21:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Derzeit unbekannte Täter stiegen in der Diezer Oraniensteiner Straße vermutlich über ein zuvor aufgehebeltes Fenster ein und durchwühlten alle Räume des Hauses. Angaben zum Stehlgut liegen derzeit noch nicht vor. Die PI Diez bittet Zeugen oder etwaige Hinweisgeber, verdächtige Wahrnehmungen in der o. a. Zeitspanne fernmündlich oder per E-Mail zu melden.

Polizeiinspektion Diez

