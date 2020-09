Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der Landesstraße 564 zu. Der Motorradfahrer fuhr kurz nach 07:30 Uhr hinter dem Pkw einer 36-Jährigen von Bad Herrenalb in Richtung Frauenalb. Als die 36-Jährige Höhe Frauenalb nach links abbiegen wollte, überholte der junge Mann den Skoda und kollidierte mit diesem. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

