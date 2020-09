Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Gartenhütten abgebrannt

Karlsruhe (ots)

Zwei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der Carl-Metz-Straße Straße in Karlsruhe sind am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen von Polizei sowie der Berufsfeuerwehr standen die Hütten bereits im Vollbrand und wurden von dem Feuer auch völlig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Möglich wäre ein technischer Defekt im Bereich der elektronischen Geräte aber auch eine fahrlässige Brandstiftung ist bislang nicht auszuschließen, weshalb die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Marion Kaiser, Polizeipressestelle

