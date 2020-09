Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen. Dem Beschuldigten wird illegaler Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. In einem bei der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführten Verfahren geriet der 22-Jährige ins Visier der Ermittler. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Mittwoch konnten fast 4,4 Kilogramm Marihuana, 1,1 Kilogramm Amphetamin und weiteres Beweismaterial sichergestellt werden.

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell