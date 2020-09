Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag (03.09.2020) in der Nürnberger Straße ereignet hat. Ein 30 Jahre alter Smart-Fahrer war gegen 13.25 Uhr in der Nürnberger Straße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als er auf Höhe der Beskidenstraße verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine ihm nachfolgende 40 Jahre alte Skoda-Fahrerin fuhr daraufhin auf den Wagen des 30-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart dabei auf den Mercedes einer 31-Jährigen geschoben. Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Bad Cannstatt unterwegs war, erkannte offenbar die Situation zu spät und fuhr wiederum auf den Skoda auf. Bei dem Unfall erlitt die 31 Jahre alte Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungssanitäter kümmerten sich noch vor Ort um die Frau. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

