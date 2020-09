Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgast geschlagen und Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (02.09.2020) am Wilhelmsplatz und in der U2 einen 20-Jährigen geschlagen und in der Folge offenbar dessen Rucksack gestohlen. Der 20-Jährige saß gegen14.00 Uhr an der Haltestelle Wilhelmsplatz auf einer Bank, als der Unbekannte auf ihn zukam, ihn bespuckte und schlug. Der 20-Jährige stieg anschließend in die Stadtbahn der Linie U2 in Richtung Neugereut. Der Täter folgte ihm und schlug in der Bahn erneut auf ihn ein. An der Haltestelle Daimlerplatz stieß der Unbekannte den 20-Jährigen aus der Bahn. Anschließend nahm der Täter offenbar den Rucksack des Mannes, der sich in der Bahn befand und in dem sich keine Wertgegenstände befanden, an sich und fuhr weiter. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang ergebnislos. Laut dem Opfer soll es sich bei dem Täter um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit arabischem Aussehen handeln. Er soll etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein und seine längeren schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

