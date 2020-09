Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Katalysator gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmittag (01.09.2020) den Katalysator eines geparkten Autos in der Pischekstraße abmontiert und gestohlen. Die Fahrzeugbesitzerin stellte ihren BMW gegen 12.00 Uhr auf einem Parkplatz an der U-Bahn-Haltestelle Geroksruhe ab. Gegen 13.45 Uhr kam sie zu ihrem Fahrzeug zurück und bemerkte zwei Männer in einem in der Nähe geparkten Auto, die bei ihrem Anblick die Flucht ergriffen und wegfuhren. Erst als die Bestohlene ebenfalls wegfuhr, stellte sie fest, dass ein Teil der Abgasanlage fehlte. Ob die beiden Männer mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sie sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben und zwischen 45 und 50 Jahre alt gewesen sein. Bei ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen, vermutlich mit Berliner Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

