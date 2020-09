Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kontrollen in der Fahrradstraße

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (01.09.2020) den Verkehr in der Eberhardstraße überprüft und insgesamt 19 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Beamten errichteten zwischen 09.50 Uhr und 11.40 Uhr eine Kontrollstelle und stellten insgesamt 18 Autofahrer fest, die unerlaubt in die ausgeschilderte Fahrradstraße einbogen. Bei einem Auto stellten sie darüber hinaus einen abgefahrenen Reifen fest. Die Verkehrspolizisten leiteten gegen die betroffenen Verkehrsteilnehmer Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Beamten der Verkehrsprävention fiel während der Kontrollmaßnahmen auf, dass vielen Autofahrern die rechtliche Situation in der Eberhardstraße nicht bewusst war. In einem aufklärenden Gespräch erläuterten sie nochmals die rechtlichen Gegebenheiten der Fahrradstraße.

