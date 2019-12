Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Scheune in Grasdorf abgebrannt

Neuenhaus (ots)

Am Freitagnachmittag ist es an der Binnenborger Straße zum Brand einer Scheune gekommen. Das Gebäude und das darin enthaltene landwirtschaftliche Inventar wurden dabei vollständig zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen haben zuvor vier Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren in der Scheune gespielt. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, die darauf hindeuten, dass sie einen Strohballen in Brand gesetzt und die Kontrolle über das Feuer verloren haben. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro beziffert.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell