Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Unbekannte hat am Dienstag (01.09.2020) in einer Apotheke an der Beuthener Straße die Mitarbeiter abgelenkt und Bargeld erbeutet. Die Diebin betrat gegen 09.25 Uhr die Apotheke und gab dem Beschäftigten zu verstehen, dass sie von einer Frau bedient werden wolle. Eine Angestellte beriet die Frau daraufhin. Sie wollte eine Salbe kaufen und diese offenbar mit einem 200-Euro-Schein bezahlen, den die Apothekerin erst wechseln musste. Die Täterin folgte der Angestellten ungefragt in ein Hinterzimmer, in dem ihr Kollege gerade den Schein wechselte. Unvermittelt zog die Täterin sich selbst die Hose herunter, nutzte den Überraschungsmoment aus und nahm ein Mäppchen mit mehreren Hundert Euro Bargeld an sich. Anschließend verließ sie die Apotheke. Die Diebin wird beschrieben als arabisch aussehende Frau mit hellem Teint. Sie soll 20 bis 30 Jahre alt und mit einem hellen Kopftuch bekleidet gewesen sein. Zudem trug sie ein helles Gewand und eine weite Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell