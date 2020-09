Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Eingangstür beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagmittag (31.08.2020) die Eingangstür eines Ateliers an der Holdermannstraße beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Mann klopfte gegen 13.00 Uhr mit einem kleinen Paket in der Hand an der Glastür eines Ateliers. Als die Ladeninhaberin die Tür öffnete, fing der Täter ein Gespräch auf Englisch an. Die Frau signalisierte, kein Englisch zu können, woraufhin der Mann lautstark zu fluchen begann und die Dame die Tür wieder schloss. Unvermittelt trat der Täter gegen die Glastür, wodurch das Glas zerbrach. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Vaihinger Straße. Mutmaßlich versuchte ein unbekannter Zeuge den Täter auf seiner Flucht zu stoppen. Dabei soll es auch zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 20 bis 25 Jahre alten, rund 180 Zentimeter großen, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er hatte schwarze Haare, die an den Seiten etwas kürzer waren. Er trug eine schwarze Hose und eine dunkelblaue Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln. Zeugen, insbesondere der Mann der versucht hatte, den flüchtenden Täter zu stoppen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei dem Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell