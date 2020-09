Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mannschaftswagen der Polizei beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (31.08.2020) an der Wolframstraße einen geparkten Mannschaftswagen mit Steinen beworfen. Anwohner der Friedhofstraße hörten gegen 20.20 Uhr Knallgeräusche und sahen, wie an dem Fahrzeug, das im Hof des Polizeireviers 2 Wolframstraße geparkt war, ein Stein abprallte. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten an dem Mercedes Sprinter mehrere Beschädigungen, die mutmaßlich durch Steine verursacht worden waren. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen könnten die Steine von einer frei zugänglichen Terrasse an der Mönchstraße geworfen worden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

