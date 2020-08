Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 50-jähriger wird Opfer eines Tötungsdeliktes Gemeinsame Pressmeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz.

Bingen (ots)

Am vergangenen Montagmorgen gegen 09:30 Uhr wird von Beamten der Polizeiinspektion Bingen ein männlicher Leichnam in einer Wohnung im Stadtteil Bingerbrück aufgefunden. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Nachdem die Kriminaldirektion Mainz im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen übernommen hat, kann bereits am Montagmittag ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Es handelt sich um den 19-jährigen Wohnungsinhaber, gegen den am Dienstag, dem 04.08.2020, vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz Untersuchungshaft wegen Totschlags angeordnet wird. Im Zuge der ersten Ermittlungen kann der Verstorbene identifiziert werden, es handelt sich um einen 50-jährigen Mann aus Bingen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

