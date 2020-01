Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Widerstand geleistet

Lahr (ots)

Nachdem Beamte des Polizeireviers Lahr am Sonntagmittag zu einem Streit in den `Kanadaring` gerufen wurden, laufen nun Ermittlungen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ordnungshüter wurden gegen 13 Uhr zu dem im familiären Umfeld entstandenen Streit in einer Wohnung gerufen. Nachdem es auch zu Handgreiflichkeiten zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein soll, konnten hinzugerufene Rettungskräfte keine behandlungsbedürftigen Verletzungen feststellen. Bei dem Transport zum Streifenwagen leistete der mutmaßliche Aggressor Widerstand und ließ es sich nicht nehmen, die Beamten zu beleidigen. Der offenbar Alkoholisierte wurde in Gewahrsam genommen.

/hm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell