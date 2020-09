Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 44-Jähriger greift Sicherheitsmitarbeiter an

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (01.09.2020) einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Sicherheitsmitarbeiter eines Einkaufzentrums an der Sophienstraße geschlagen und verletzt zu haben. Der 44-Jährige betrat das Einkaufszentrum gegen 08.55 Uhr zunächst ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Als ihn ein 22 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter auf die Maskenpflicht hinwies, verließ der Mann kurz das Kaufhaus, um es nach wenigen Augenblicken wieder mit Maske zu betreten. Unvermittelt ging der Tatverdächtige auf den 22-Jährigen zu, versetzte ihm offenbar einen Kopfstoß und rannte davon. Der 22-Jährige und ein weiterer 38 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter holten den Mann ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Dabei soll der Mann auch versucht haben, den 38-Jährigen zu schlagen, diesen traf er jedoch nicht. Gegen die Festnahme durch die Polizeibeamten wehrte sich der Tatverdächtige. Zudem beleidigte er die noch anwesenden Sicherheitsmitarbeiter. Bei einer Durchsuchung auf dem Revier fanden die Beamten außerdem eine Kleinstmenge Marihuana bei dem 44-Jährigen. Rettungssanitäter brachten den verletzten 22-Jährigen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Tatverdächtige während der polizeilichen Maßnahmen über Schmerzen klagte, alarmierten die Beamten auch für ihn einen Rettungswagen. Nach Rücksprache mit einem Arzt war eine stationäre Aufnahme in einer Klinik nicht notwendig. Der 44-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

