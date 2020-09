Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Kind sexuell belästigt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (31.08.2020) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt zu haben. Der Tatverdächtige sprach das Mädchen gegen 07.20 Uhr im Stadtteil Sommerrain an und fasste ihr unvermittelt an die Brust. Die 13-Jährige wechselte daraufhin die Straßenseite, woraufhin der 26-Jährige ihr folgte und ihr erneut an die Brust fasste. Das Mädchen rannte nach Hause und offenbarte sich seiner Mutter. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn gegen 08.45 Uhr an seiner Wohnadresse fest. Der 26 Jahre alte Afghane wurde im Laufe des Dienstags (01.09.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

