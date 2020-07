Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Auseinandersetzung auf der Hüttenstraße

Hattingen (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der Hüttenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 30-jähriger Hattinger leicht verletzt wurde. Der 30-Jährige suchte den türkischen Kulturverein auf, um dort einen Familienangehörigen zur Rede zu stellen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Hattinger dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Als ein 45-jähriger Verwandter den aufgebrachten Mann mit dem Messer sah, nahm dieser den Stiel einer Axt, den er offensichtlich im Fahrzeug mitsichführte und versuchte den 30-Jährigen damit aufzuhalten, indem er den Stiel drohend gegen ihn erhob. Als die Polizeikräfte eintrafen, wies der 30-Jährige eine blutende Schnittwunde an der Hand auf, woher diese stammte und wie es dazu kam, dazu schwiegen alle Beteiligten. Zur Versorgung der Wunde wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Ein Messer konnte weder bei den Beteiligten, noch im Nahbereich festgestellt werden. Der Axt-Stiel wurde durch die Beamten sichergestellt. Die genauen Tatumstände müssen nun durch weitere Ermittlungen geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell