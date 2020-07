Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Motorradfahrer fährt auf

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch kam es, gegen 17:30 Uhr, auf der Ambrosius-Brand-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Pkwfahrer war in Richtung Kölner Straße unterwegs und verlangsamte sein Fahrzeug, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer (44) bemerkte das augenscheinlich zu spät und fuhr auf das Heck auf. Der 44-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

