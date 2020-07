Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Bann, Zu tief ins Glas geschaut

Bann (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hatte eine Autofahrerin, die am Sonntagabend von einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern auf der A62 bei Bann kontrolliert wurde. Das Fahrzeug fuhr in auffälliger Fahrweise und teilweise in Schlangenlinien in Fahrtrichtung Pirmasens. Ein Atemalkoholtest bei der 35 jährigen Fahrerin ergab einen Wert von 2,25 Promille. Die aus der Südwestpfalz stammende Fahrerin musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher.

