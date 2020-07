Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in der Fänkenstraße

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in der Zeit von 10:45 Uhr und 12:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Fänkenstraße ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume, was und ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf die Einbrecher gibt es nicht.

