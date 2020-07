Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Radfahrer fällt gegen Fußgänger

Herdecke (ots)

Am Dienstagnachmittag war ein 62-jähriger Hagener mit seinem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg am Hengsteysee in Richtung Herdecke unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen bremste der 62-Jährige plötzlich stark ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Bei seinem Sturz geriet er gegen eine 77-jährige Fußgängerin, die ebenfalls stürzte. Der Radfahrer und die Fußgängerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

