Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke-Diebstähle aus Fahrzeugen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte am Westender Weg die Seitenscheibe eines an der Straße geparkten VW Polos ein und entwendeten daraus ein Portmonee samt Inhalt sowie eine Laptoptasche mit einem Laptop Der Marke HP. Auch in der Straße zu den Brauckstücken schlugen die Täter zu und schlugen die Scheibe eines geparkten Ford ein. Beute erlangten sie hier jedoch nicht. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht

