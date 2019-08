Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Emmerich am Rhein (ots)

In der Nacht zu Freitag (2. August 2019) versuchten Unbekannte, gewaltsam in einen Friseursalon an der Steinstraße zu gelangen. Der Versuch misslang jedoch. Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Feststellungen an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

