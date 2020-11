Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einbrüche vom vergangenen Wochenende

WuppertalWuppertal (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes nahm die Polizei in Wuppertal und Rem-scheid insgesamt acht Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - Im Laufe des 06.11.2020, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Wittensteinstraße. Ebenfalls zum Ziel von Einbrechern wurde eine Wohnung im Schillweg. Hier schlugen die Täter in den frühen Abendstunden des 06.11.2020 zu und stahlen Schmuck. In der Hatzfelder Straße kam es zwischen dem 05.11.2020 und dem 06.11.2020 zu einem Einbruch in eine Wohnung. Bei der Beute handelt es sich um eine geringfügige Menge Bargeld sowie persönliche Unterlagen. Bei zwei Wohnungen in der Jägerhofstraße blieb es zwischen dem 07.11.2020 und dem 08.11.2020 bei einem Einbruchsversuch. Die Täter verschwanden ohne Beute und unerkannt. Remscheid - Am 07.11.2020 versuchten Unbekannte die Tür zu einem Freizeitzentrum an der Haddenbacher Straße gewaltsam zu öffnen. Als sie dabei die Alarmanlage auslösten, liefen die Täter weg. An der Adolfstraße gelangten Einbrecher am 06.11.2020, und am 08.11.2020 nachts in dieselbe Gaststätte. Mit einer geringen Menge Bargeld sowie unterschiedlichen Getränken entkamen sie. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell