Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrskontrolle - Handy in der Hand und mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 22.01.2021, in Bad Säckingen hat die Polizei einen Fahrer angehalten, der sein Handy in der Hand hatte und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Gegen 17:00 Uhr war der 27-jährige Renault-Fahrer gestoppt worden, weil er während der Fahrt sein Handy benutzt hatte. Bei der Kontrolle fielen drogentypische Konsumanzeichen bei dem Fahrer auf. Ein Drogenschnelltest verweigerte er zunächst, war dann aber später doch dazu bereit. Dieser zeigten einen positiven Befund bei THC an. Nun räumte er den Konsum eines Joints am Wochenende ein. Eine Blutprobe wurde veranlasst.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell