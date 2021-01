Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag 17.01.2021, 19 Uhr und Montag 18.01.2021, 16 Uhr kam es in der Wiesenstraße, Höhe Hausnummer 112, in Emmendingen zu einer Unfallflucht bei der ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter, blauer VW Golf, offenbar getreift wurde und dadurch beschädigt wurde. Dabei wurden der linkte Kotflügel, die Felge und der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf über 4500 Euro. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Emmendingen, 07641/582-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell