Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche - Mann auf Motorhaube eines Pkw gestiegen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 24.01.2021, gegen 17.45 Uhr konnte eine Zeugin im Tannenweg beobachten wie eine männliche Person auf die Motorhaube eines Pkw, Opel, stieg und einen Fahrzeugspiegel abtrat. Am Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die männliche Person soll zwischen 17 und 21 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Sie trug wohl eine auffällige Rot/Schwarze Daunenweste. Sie soll in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen gewesen sein. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

