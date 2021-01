Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: BMW mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag, 21./22.01.2021, ist ein in Dachsberg-Urberg geparkter BMW mutwillig beschädigt worden. Der Pkw war auf den Parkplätzen am Brunnen abgestellt. Als die Eigentümer am Freitag wieder zu ihrem Wagen kamen, waren Motorhaube und Fahrertüre zerkratzt. Außerdem wurden die BMW-Embleme vorne und hinten entfernt. Der Polizeiposten in St.Blasien bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07672 92228-0).

