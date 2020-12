Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Deutsche mit verbotenen Feuerwerkskörpern aus Tschechien festgestellt

Bärenstein/ Annaberg- BuchholzBärenstein/ Annaberg- Buchholz (ots)

Am Sonntag, den 27.12.2020, konnten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gleich mehrere Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz feststellen. Ein Deutscher (48) wurde um 11:30 Uhr nach erfolgter Einreise aus Tschechien einer Kontrolle in der Ortslage Bärenstein unterzogen. Bei der Nachschau im Fahrzeug konnten insgesamt 12 Feuerwerkskörper (Raketen) festgestellt werden. Um 16:15 Uhr wurde ein Deutscher (30) als Beifahrer ebenfalls in der Ortslage Bärenstein kontrolliert. Eine große Menge an Feuerwerkskörpern in Form von Knallern (80 Stück) und eine Abschussbaterie hatte er käuflich erworben. Ein weiterer Deutscher (32), der Mitfahrer in diesem Fahrzeug war hatte auch insgesamt 100 Feuerwerksknaller bei sich. Die Feuerwerkskörper sind erlaubnispflichtige bzw. nicht zugelassene Feuerwerkskörper aus Tschechien. Die Netto- Explosivmasse aller sichergestellten Feuerwerkskörper hat circa 2 Kilogramm betragen.

Die Pyrotechnik wurde sichergestellt. Die drei deutschen Staatsangehörigen müssen sich nun wegen Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Vielen ist nicht bewusst, dass Sie sich nicht nur den Gefahren aussetzen, sondern auch noch strafbar machen. Denn der Gesetzgeber hat aufgrund der großen Gefahr, die von nicht geprüften und nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ausgeht, die Einfuhr, den Besitz, die Weitergabe und das Abbrennen unter Strafe gestellt. Verstöße können mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bzw. mit einer Geldbuße geahndet werden. Hinzu kommen die Kosten für Transport, Lagerung und Vernichtung der sichergestellten Pyrotechnik.

Darum: Finger weg von verbotenen Feuerwerkskörpern!!!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz



BPOLI Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell