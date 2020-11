Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unbekannte legen Steine auf Gleise - Bundespolizei warnt vor schweren Folgen

Freiberg/KleinschirmaFreiberg/Kleinschirma (ots)

Unbekannte legten auf der Strecke Dresden - Werdau im Bereich zwischen Kleinschirma und Freiberg mehrere Steine auf die Gleise.

Am 22.11.2020 gegen 14:00 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz die Information, dass ein Triebfahrzeug der Mitteldeutschen Regiobahn zwischen Kleinschirma und Freiberg mehrere Steine, welche auf die Gleise aufgelegt waren, überfahren hat. Ein Schaden am Triebfahrzeug war zunächst nicht erkennbar. Auch Personen wurden glücklicher Weise nicht verletzt. Es hätte aber auch anders ausgehen können.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang:

Solche Handlungen sind keine Kavaliersdelikte! Aufgelegte Schottersteine können unter Umständen zum Entgleisen von Zügen führen. Zum einen können Reisende verletzt werden, aber auch hohe Sachschäden können die Folge sein.

Darüber hinaus werden die Steine oder Steinsplitter beim Überfahren wie Geschosse in alle Richtungen geschleudert, wodurch lebensbedrohliche Verletzungen herbeigeführt werden können. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei nochmals ausdrücklich darauf hin, dass der Aufenthalt an und auf Bahnlagen lebensgefährlich und daher verboten ist.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder über diese Gefahren besonders aufzuklären und zu sensibilisieren. Nur so kann Schlimmeres vermieden werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615 116 oder 105

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell