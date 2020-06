Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: E-Scooter nicht versichert und seit zwei Jahren keine Fahrerlaubnis mehr - Ausrede hatte keinen Erfolg, Polizei leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 16.06.2020, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 18-Jährigen, der mit seinem E-Scooter im Totenweg unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Scooter nicht versichert war, so dass sie gegen den Heranwachsenden ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiteten. Am Dienstagnachmittag wurde in der Friedenstraße/Gökerstraße ein Pkw mit Anhänger kontrolliert. Bei der Kontrolle erklärte der 41-jährige Fahrer des Pkw Opel, dass er seine Papiere nicht dabeihätte. Im weiteren Gesprächsverlauf gab er schließlich zu, schon lange gar keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Außerdem erhärtete sich im Rahmen der Kontrolle der Verdacht, dass der 41-Jährige Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Nachdem der Fahrer angab, beruhigende Medikamente einzunehmen, wurde ein sog. Drogenschnelltest durchgeführt, der schließlich positiv auf Kokain und Opiate reagierte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell