Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201023.4 Kuden: Frau mit Kindern unter Drogeneinfluss unterwegs

Kuden (ots)

Am frühen Mittwochabend hat eine Streife in Kuden ein Fahrzeug überprüft, dessen Fahrerin unter dem Einfluss von Cannabis stand. Mit in ihrem Auto befanden sich unter anderem ihre Kinder.

Um 17.50 Uhr stoppten Beamte im Rühberg einen Wagen, der mit mehreren Personen besetzt war. Die Fahrerin händigte den Einsatzkräften ihre Papiere aus und verweigerte Auskünfte zu einem möglichen vorangegangenen Genuss von Alkohol oder Drogen. Nach einigem Hin und Her räumte die 26-jährige Dame ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Einen Drogenvortest wolle sie nicht absolvieren, da dieser sowieso positiv verlaufen würde. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die Frau. Vernünftiger wäre es gewesen, hätte sie ihren sich auf dem Beifahrersitz befindenden Bekannten fahren lassen.

Merle Neufeld

