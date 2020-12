Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Fehlender Mund-Nasen-Schutz führt zur Einlieferung in die JVA

ChemnitzChemnitz (ots)

Am 14.12.2020 gegen 18:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Hauptbahnhof einen 29-jährigen Deutschen, der keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz vorliegt. Wegen Erschleichen von Leistungen wurde er vom Amtsgericht Bautzen zu einer Geldstrafe von insgesamt 527,00 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Die Beamten nahmen den 29-Jährigen mit zur Dienststelle. Dort beleidigte er diese mehrfach unter anderem mit den Worten "Scheiß Bullen" und "Du Fotze". Bei der Durchsuchung leistete erheblich Widerstand gegen die Beamten durch wegstoßen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,00 Promille. Da er die offene Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA Bautzen eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 30 Tage. Zudem wurde gegen ihn zwei Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Pressesprecherin

BPOLI Chemnitz

Telefon: 0371 4615-116

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell