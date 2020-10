Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auto mutwillig beschädigt

Ein Autofahrer parkte am Dienstagabend gegen 20 Uhr seinen Pkw Ford PickUp auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße Wanne. Als er ca. eine Stunde später wieder zu seinem Auto zurückgekommen war musste er feststellen, dass ein Vandale die Lackierung seines Autos zerkratzte und einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro hinterließ. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Backnanger Polizei unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Ein Audi-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 15.55 Uhr die Kappelbergstraße. Im Begegnungsverkehr streifte er an einer dortigen Engstelle einen am Fahrbahnrand stehenden Kleinwagen. Der Audi-Fahrer hielt an und suchte nach dem Besitzer des Kleinwagens, der währenddessen unbemerkt wegfuhr. Bei dem gesuchten Auto handelte es sich um einen silbernen oder weißen Pkw der Marke Renault, der auf der linken hintern Fahrzeugseite einen Streifschaden aufweisen müsste. Der Besitzer des Kleinwagens sollte sich nun bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Bei einem Unfall wurde in der Schillerstraße ein geparktes Auto der Marke Skoda beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher hat den Unfall nicht angezeigt, ist geflüchtet und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, welches sich am Montag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15.15 Uhr ereignete, wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 22:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag auf einem Firmenparkplatz in der Johannes-Auwärter-Straße einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto beträgt etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

