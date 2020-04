Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit nachträglich verstorbener Person - Heckenbrand - Sachbeschädigungen - Kompost in Brand geraten - Diebstahl von Jalousien - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Sachbeschädigung

Von Unbekannten wurden zwischen Dienstag, 14.4. und Freitagmorgen 17.4. zwei Zypressenbäume vermutlich mit einer Handsäge abgesägt sowie der Zaun des Römerkellers beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Ausfahren von Parkplatz

Am Freitagvormittag kollidierte ein 75-jähriger Mercedes-Lenker gegen 9 Uhr beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße mit einem 68-jährigen Opel-Lenker. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass von Unbekannten die Schallschutzmauer an der Buchstraße mit gelber, weißer, schwarzer und rosa Farbe beschmiert wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Kompost in Brand geraten

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 16.35 Uhr der Brand eines Kompostes in der Zieselbergstraße gemeldet. Die Feuerwehr, die mit 10 Mann und zwei Fahrzeugen angerückt war, konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand auch keiner.

Durlangen: Wildunfall

Beim Befahren der B 298 in Fahrtrichtung Spraitbach kollidierte am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf Höhe der Abzweigung Schlechtbach ein 26-jähriger Sprinter-Lenker mit einem Reh, das die Fahrbahn querte. Das Reh wurde dabei getötet. Am Fahrzeug entstand Schaden von ca. 5000 Euro.

Mutlangen: Unfall mit nachträglich verstorbener Person

Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, ereignete sich bereits am 06.04.2020, in der Silcherstraße gegen 11:15 Uhr ein Unfall, bei welchem ein 87-jähriger Mann verletzt wurde. Der Senior stieg zum oben genannten Zeitpunkt aus einem Taxi aus und blieb vermutlich mit seiner Jacke an der Tür des Fahrzeugs hängen. Als die Taxi-Fahrerin losfuhr, wurde der Fahrgast umgerissen und stürzte zu Boden. Nachdem sich die Beschwerden verschlimmerten, begab sich der Mann am 13.04.2020 in ein Krankenhaus. Trotz einer durchgeführten Operation verstarb er am 16.04.2020 an schweren inneren Verletzungen. Nach Bekanntwerden des Unfallgeschehens wurden durch den Verkehrsdienst Aalen entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Aalen: Heckenbrand

Am Freitag um kurz nach 12:30 Uhr wollte ein 39-Jähriger an einer Hofeinfahrt im Roßbrunnenweg Unkraut mit einem Bunsenbrenner vernichten. Hierbei geriet eine Hecke auf dem Nachbargrundstück in Brand. Durch die Hitze wurde zudem ein Rollladen am Nachbarhaus zerstört. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Unterkochen gelöscht.

Ellwangen: Auffahrunfall

Am Freitag um 09:45 Uhr befuhr ein 78-jähriger Lenker eines PKW Audi die Marienstraße Orts einwärts. Hierbei fuhr er aus bislang unbekannten Gründen auf einen dort stehenden PKW Audi eines 41-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Jalousien

Zwischen Donnerstag, 12.03. und Freitag, 17.04.2020, wurden aus einem im Bau befindlichen Gebäude in der Einhornstraße mehrere Fenster-Jalousien entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes war ein größeres Fahrzeug notwendig. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Aalen: Betrunkener Autofahrer kam von Straße ab

Ein betrunkener Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen 21.45 Uhr mit einem Pkw Mercedes von Röthardt in Richtung Braunenberg. In einer Kurve nach dem Parkplatz Braunenberg kam er nach links von der Straße ab, kippte und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Eine Beifahrerin wurde bei diesem Unfall leicht verletzt und musste in einer Klinik versorgt werden. Das Auto, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Weil der 22-jährige Autofahrer mit ca. 1,3 Promille am Steuer saß, wurde von der Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst und der Führerschein vorläufig entzogen.

