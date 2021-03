Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag gegen 16:50 Uhr ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich der Calwer Straße und der Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen und entfernte sich von der Unfallstelle. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach muss der oder die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Darmsheim gekommen und auf die Gottlieb-Daimler-Straße in Fahrtrichtung Böblingen abgebogen sein, als es zur Kollision mit dem Verkehrszeichen kam und ein Sachschaden von etwa 150 Euro verursacht wurde. Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

