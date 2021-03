Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannter beschädigt Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend beschädigte ein noch unbekannter Täter mindestens zwei Fahrzeuge, die in der Schubartstraße in Gerlingen abgestellt waren. Der Unbekannte machte sich zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr an den Scheibenwischern mehrere PKW zu schaffen. Zwei Fahrzeuge, ein Kia und ein Mitsubishi, wurden hierdurch beschädigt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

