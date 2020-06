Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

In den vergangenen Tagen haben sich bei der Polizei besorgte Bürger aus den Bereichen Rahden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica gemeldet.

Diesen waren zuvor Dienstleistungen rund um ihr Haus mit dem Schwerpunkt von Reinigungs- und Versiegelungsarbeiten angeboten worden. In den beiden Fällen in Bad Oeynhausen und Rahden waren dazu Personen mit einem Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen aufgetreten. Laut den Zeugen sprachen die Männer schlecht Deutsch, dafür jedoch sehr gut Englisch.

Aus Erfahrung teilen die Beamten mit, dass in der Vergangenheit immer wieder sogenannte "schwarze Schafe" im genannten Dienstleistungsbereich nach ähnlichem Modus Operandi aufgetreten sind. Diese boten den Bürgerinnen und Bürgern Leistungen an, die sich schlussendlich als mangelhaft herausstellten. Zudem wurden deutlich überteuerte Rechnungen gestellt und die Bezahlung häufig in Bar verlangt.

Ähnliche Fälle wurden der Polizei Minden-Lübbecke von ihren Kollegen aus dem benachbarten Niedersachsen zur Kenntnis gegeben. Aus diesem Grund warnen die heimischen Ermittler vor einer möglichen Auftragsvergabe entsprechender Dienstleistungen an der Haustür in Verbindung mit mutmaßlich unseriösen Anbietern.

Wer Kontakt mit den Männern hat, sollte sich das Kennzeichen, das PKW-Fabrikat mit Modell sowie die Farbe des Fahrzeugs und einem eventuell vorhandenen Aufdruck notieren und umgehend die Polizei per Notruf 110 verständigen.

