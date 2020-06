Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Festnahme: Verdächtiger schlägt und beißt Polizistin

Minden (ots)

Bei der Festnahme eines flüchtigen Einbrechers in der Mindener Innenstadt am späten Donnerstagabend, 4. Juni, hat dieser eine Polizistin geschlagen und derart in den Finger gebissen, dass die Beamtin noch in der Nacht im Klinikum behandelt werden musste. Zudem bespuckte und beleidigte der Mann die Einsatzkräfte und drohte ihnen.

Zuvor hatten aufmerksame Zeugen gegen 23.30 Uhr die Polizei per Notruf alarmiert. Sie hatten beobachtet, wie ein Unbekannter gegen die Eingangstür eines Friseurgeschäftes in der Obermarktstraße trat. Dabei verhielt sich die Person für einen Einbrecher ungewöhnlich, da der Mann lautstark um sich schrie. In dem Salon zerstörte er Teile der Einrichtung. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchtete der Verdächtige zu Fuß in Richtung Martinikirchhof. Nur wenig später konnten Einsatzkräfte den Flüchtigen stellen. In dessen Rucksack fanden die Beamten einen Föhn und drei Rasierer, welche aus dem Friseursalon stammten.

Dem polizeibekannten 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Zu den Vorwürfen wollte sich der Beschuldigte gegenüber den Ermittlern nicht äußern.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell